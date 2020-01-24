港股ADR升123點 美團ADR升1.5% 清科創業、温嶺工量刃具上市
文章日期：2020年12月30日 08:33
美股創新高後倒跌，港股ADR升123點或0.46%，報26692點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.11%，折合報541.67元；阿里巴巴（9988）升3.15%，折合報228.98元；小米（1810）升1.22%，折合報33.2元；美團（3690）升1.53%，折合報277.58元；匯控（0005）跌0.52%，折合報40.04元；建行（0939）跌0.22%，折合報5.88元。
美期微跌，道期跌0.05%，標期跌0.06%，納期跌0.05%。澳股現跌0.96%。
今日焦點股份可留意：
兩新股上市，温嶺工量刃具（1379）定價6.25元；清科創業（1945）定價11元。
美團據報涉反壟斷訴訟，北京法院審理。
華晨中國（1114）公布，大股東已解除質押股份。
黎智英辭任壹傳媒（0282）主席，葉一堅接任。
普拉達（1913）向控股股東Prada Holding出售意大利米蘭物業，作價4000萬歐元，料收益約3700萬歐元，所得款項將用作一般企業用途。
福萊特玻璃（6865）發盈喜，料全年度盈利升逾一倍。
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