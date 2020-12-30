美國參議院共和黨人阻撓將個人紓困補貼從600提高至2,000美元的立法，美股三大指數創新高後倒跌，蘋果創新高後亦倒跌。另外，疫情仍然令人擔憂，美國住院率創下紀錄新高，南加州計劃延長地區居家令

道指高開88點，高位曾升184點，低位曾跌129點，高見30588.79點，創上市新高；標指則曾升最多0.56%，高見3756.12點，創上市新高；納指曾升最多0.57%，高見12973.332點，創上市新高。

道瓊斯工業平均指數收跌68點，跌幅0.23%，報30335點。標普500指數收跌8點，跌幅0.23%，報3727點。納斯達克綜合指數收跌49點，或0.39%，報12850點。

蘋果跌1.33%，報134.87美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低11點，而Intel升4.93%，報49.39元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報134.87元，跌1.33%，谷歌母公司Alphabet收市報1757.76元，跌0.91%，亞馬遜收市報3322元，升1.15%，Facebook收市報276.78元，跌0.07%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.77%，報401點。德國DAX指數收跌0.21%，報13761點；法國CAC 40指數漲0.42%，報5611點；英國富時100指數收漲1.55%，報6602點。