2020年港股面對疫情、政經局勢緊張的多重打擊，同時全球資金氾濫，催谷風險資產價格騰飛；疫情帶來的新常態造成資金傾斜，行業、個股的表現形成極大反差。新一年市場或由疫情新常態轉移至經濟復蘇，但相信兩極化現象不會輕易改變。本欄今起一連3期將為大家由重溫港股變化，以掌握市場規律，捕捉趨勢，為2021年投資作部署。

今年首季港股急挫後大幅反彈，以恒指計，全年仍累跌5.75%（截至昨日計，下同）；若以涵蓋超過490隻股份、更全面反映港股表現的恒生綜合指數（恒綜指）計，全年升近9%。全年走勢而言，恒綜指經歷又慘淡又上好的一年，以全年開市及最低位計，今年恒綜指最多跌25%，為2000年有紀錄以來第四差；指數低位大幅反彈，回升逾45%收市，幅度則為2000年來第四好，一年內錄得兩大紀錄，是2000年首次。

然而，近10年恒綜指走勢變得更為穩定（圖1），並沒有出現如2007年股災式大跌七成的情景；2010至11年（2010年大跌）、2015至2016年（2015年大跌）大跌，累積跌幅小於四成；2018至20年下跌，儘管今次下跌周期超過兩年，比過去兩次一年內完成，時間較長，但跌幅相若。3月低位大幅反彈後，至今已收復跌幅一半，11月高位幾乎收復跌幅約78.6%。過去兩次大跌需要超過1年才可以收復跌幅約78.6%，今次只是用了9個月時間，收復能力相當強。

港股今年大幅跑輸環球股市

港股表現不俗，但相比環球股市，則差一截。成熟市場如美股標普500及日股日經225今年升超過一成半，新興市場如韓國KOSPI升近三成，台灣加權指數升兩成，港股明顯跑輸。此外，港股亦遜於內地股市，滬深300全年升逾兩成，深證成指更大漲逾三成。

此外，今年新經濟及傳統行業的表現差距進一步擴大（圖2），以恒生中國新經濟指數為例，指數3月急跌後回升，6月已收復失地破頂而上，全年升超過五成；高盛中國傳統行業指數（GSTRACHN）年初已展開跌勢，3月喘定反彈，之後低位徘徊，全年仍跌近兩成。新經濟指數相對傳統行業指數，由去年升約兩成（由有數據的2019年2月1日計算），擴大至今年漲逾九成，強弱懸殊。

進一步分析行業表現，據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，2020年環保及新能源、汽車及相關均累升近1.3倍（圖3），跑贏一眾行業；兩行業股份年內最大升幅平均更接近1.6倍（行業股份最高位與行業最高位的時間未必一樣，股份年內最大升幅平均，為各股份年內最大升幅的平均值），軟件服務、家品及零售股份年內最大升幅平均達1.4倍、97%，雖然部分股份高位回落，行業全年仍升97%、52%。值得留意，被視為傳統行業的金屬及礦石、工業、航運物流，今年累升27%至35%不等。

勿單憑新舊經濟概念 捕捉投資機會

新經濟、傳統行業只是概括代表，反映市况或行業間的雲泥之別。汽車屬傳統資本密集行業，注入新能源概念，搖身一變成為今年最火熱行業之一。疫情造成供求失衡，部分傳統行業如金屬礦石、航運物流成資金追捧對象。傳統行業如能源及相關、基建及建材、公路鐵路、電訊一蹶不振，今年累跌逾兩成。因此千萬別單憑新舊經濟概念之分捕捉投資機會。

相比新舊經濟概念，把握行業股份強弱投資一樣。天能動力（0819）、中芯（0981）今年最多升逾2.5倍，微創（0853）更最多升近4倍，之後天能、微創由高位跌逾四成、中芯則回落逾六成，前兩者大幅調整後回升，再次逼近高位；後者依然低迷。不過並非所有倍升股都遇到沽壓，更多是居高不下，新能源比亞迪股份（1211）、長汽（2333）、信義光能（0968）、福萊特（6865），今年升2.5至5倍不等，但現水平相距高位不足一成。科網股小米（1810）、金蝶（0268）、微盟（2013）今年升兩三倍，同樣逼近最高位。

今年港股大起大落，落後於環球股市，而行業、股份強弱表現分明，強勢背後波幅極大，如何順勢而行，為明年部署，明天再續。

[劉思明 數據尋寶]