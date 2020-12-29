內地評級機構中誠信國際 被暫停債務融資工具業務3個月
文章日期：2020年12月29日 16:58
中國銀行間市場交易商協會表示，暫停評級機構中誠信國際債務融資工具業務3個月，因其對了解到的永煤控股拖欠薪資等異常情況，未有效揭示信用風險。
協會指，中誠信國際在為債務融資工具發行人永煤控股集團、河南能源化工集團提供信用評級服務過程中，未按相關自律規則對永煤控股開展實地調查訪談，未對永煤控股管理部門及主要業務部門負責人進行現場訪談。
此外中誠信國際對了解到的永煤控股或河南能化拖欠薪資、償債安排、關注類貸款等異常情況，未採取必要措施進行調查核驗，未能有效揭示信用風險相關信息；質量控制等內控機制未有效執行，合規部門監督審查不到位。責令中誠信國際針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。
中誠信國際回應稱，公司就「永城煤電」事件在第一時間啟動了自查工作，對相關責任人員進行了嚴肅問責，並深刻反思、汲取教訓，全面整改。又指，已收到交易商協會有關「永城煤電」項目對公司的自律處分決定，公司表示誠懇接受。將進一步增強合規意識，完善相關工作機制，規範工作流程，提高自身業務水平和服務質量，確保評級工作規範有序開展。
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