恒指見近兩周最大升幅 收市升253點
文章日期：2020年12月29日 16:32
外圍向好，恒指今早高開213點後最多曾升302點，升幅1.16%是本月9日後最大升幅，恒指高見26618.78點，是18日後最高，而收市升253點或0.96%，報26568點，是17日後收市新高。
大市成交金額1388億元，較上日減少27.22%；國指升137點或1.34%，報10449點。恒生科技指數收報7997點，升2.59%。
大市今早高開後一舉升穿10天線(26388.33點)及20天線(26458.41點)，收市亦能守於其上，另外，以目前走勢，不久後將出現100天線(25288.79點)升穿250天線(25332.56點)，屆時，所有主要移動平均線均會高於牛熊線，是去年8月6日後首次出現。
藍籌27隻升，23隻下跌，2隻無升跌。昨日重挫的阿里巴巴（9988）反彈，收市升5.71%，收報222元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；吉利（0175）跌2.65%，收報23.85元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.84%，收報94.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
5隻藍籌破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見122元，收報118.6元，跌0.84%；藥明生物（2269）創上市新高，見97.9元，收報94.35元，跌2.13%；友邦（1299）創上市新高，見95.95元，收報94.2元，跌0.84%；蒙牛（2319）創上市新高，見45.3元，收報44.7元，跌0.33%；吉利（0175）創52周高，見24.9元，收報23.85元，跌2.65%。
北水南下合計淨流入72.79億元，較上日減少13.47%，連續第6日流入，累計流入230.53億元。南水北上又轉為流，合計淨流入44.71億元人民幣。
市場續炒內需股，多隻內需股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見52.2元，收報50.6元，跌1.94%；長城汽車（2333）創上市新高，見24.5元，收報23.5元，跌2.69%；金蝶（0268）創上市新高，見28.85元，收報28.5元，升4.78%；微盟（2013）創上市新高，見14.28元，收報13.72元，升4.26%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見72.4元，收報71元，升1.14%；農夫山泉（9633）創上市新高，見55元，收報52.25元，跌2.52%；普拉達（1913）創52周高，見48元，收報47.75元，升1.27%；聯想（0992）創52周高，見7.47元，收報7.2元，跌0.41%。
美國財政部：禁止ETF、指數基金投資中國軍方企業股票。中海油（0883）收報7.38元，跌1.6%；中芯國際（0981）收報18.22元，跌0.11%。
國產神車突熄火，五菱汽車（0305）曾升逾4成後倒跌近29%，收報2.54元，跌18%。
兩新股上市，CGII HLDGS（1940）定價1.37元，收報1.62元，升18.2%。匯森家居（2127）定價1.77元，收報1.8元，升1.6%，曾穿招股價，跌最多6.7%。
小米（1810）新機出爐，售價3999人幣。收報32.8元，升5.3%。
長和（0001）印尼電訊業務與當地同業合併訂諒解備忘錄。收報54.4元，跌0.18%。
佳民集團（8519）公布，火炭搞首個雲端廚房，創三個虛擬品牌。收報0.112元，升3.7%創52周高。
恒大（3333）斥2.28億元增持恒大汽車（0708）持股量升至74.72%。恒大收報14.46元，升1.12%；恒大汽車收報28.4元，跌1.39%。
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