澳門旅遊局暴公布聖誕期間旅遊數據顯示，12月23日至27日期間日均訪澳遊客達24504人次，當中來自內地佔22826人次，香港、台灣及國際旅客日均分別有1481、192及3人次。單計聖誕節當日，入境旅客達27755人次，為爆發新冠肺炎疫情以來，及繼澳門格蘭披治大賽車賽事練習日後，為過去10個月訪澳旅客單日第二高入境數字。

根據業界提供的資料顯示，12月23日至27日酒店及公寓的平均入住率為69.4%，其中三星至五星級酒店平均入住率分別達到及超過70%。在12月23日至27日的平均房價約為970.3元（澳門元、下同），五星級酒店約1226.1元；四星級酒店約為624.1元；三星級酒店約為605.5元；二星級酒店約為234元；公寓平均房價約為184.6元。整體客房平均價格比較內地黃金周長假期的10月時下降7.4%。

在聖誕期間即12月23日至27日的訪客日均值，相較今個月首22日的日均值20385人次，則上升20.2%，亦較10月日均值18774人次，則上升30.5%。

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