市場研究機構集訊資料研究今年在4月、8月和12月就虛擬銀行進行調查，雖然在4月時有73%受訪者表示有興趣在未來6個月開設虛擬銀行賬戶，不過，到今年8月時實際開戶的受訪者只有4%，至12月則升至8%。集訊資料研究有限公司董事總經理兼用戶研究主管陳華達表示，大部分有興趣的消費者仍在觀望，因為不少人誤以為虛銀不受存款保障和金管局監管，在經濟下行時先不會嘗試虛銀。

陳華達表示，有54%受訪者 以為虛銀不受金管局監管，有48%擔心虛銀的公司資本，他建議虛擬銀行應在此多加宣傳。其實虛銀在近月才全數正式營運，他認為由4%升至8%已見客戶上升速度快速。截至12月，受訪者主要使用的虛擬銀行，最多為眾安銀行，其次為天星銀行，螞蟻銀行及MOX並列第三。

該行調查發現，較年輕即25至49 歲的人士，以及流動資產較多，達50萬元人士對虛擬銀行的興趣較大。陳華達指出，因為現時不少人已有銀行戶口，資產較多的人會較有空間分出存款放在虛銀嘗試，而虛銀原來的小額存款客群，或因為擔心虛銀不安全而未有存款。

陳華達表示，虛銀靠高利息吸客未能長久保留客戶，建議可發展訊息管理或提供資訊者服務，例如幫助用戶管理自身財務狀況或消費需求、協助用戶分析支出模式，從而更有效配置資產，或通過了解用戶的支出方式來提醒用戶支付賬單，並通知適合用戶需要的最新優惠信息。

記者 歐陽偉昉