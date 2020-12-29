恒指高開後向好，最多升282點，半日收報26590點，升275點或1.05%；國指升1.45%。大市半日成交783億元，交投保持暢旺。

恒指打破過去幾周先創低位後回升格局，今早重上20天線並升穿11月下旬至今下降軌約26500點，有扭轉調整趨勢跡象。科技股明顯反彈，恒生科技指數升3.27%，但對於恒科指仍有保留，預計反彈後仍有機會下試低位。

科技股騰訊（0700）升3%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾半成。小米（1810）升近半成。三四線汽車及相關繼續火熱，潤東汽車（1365）倍升，新晨動力（1148）升逾兩成半。不過，大型汽車及部件股、新能源相關都有回吐。吉利（0175）、長汽（2333）比亞迪股份（1211）跌3%至半成。保利協鑫（3800）、贛鋒（1772）、福萊特（6865）跌逾半成。中資金融股做好，工行（1398）升近2%。紫金（2899）、江西銅（0358）跌逾2%。部分消費、物管股有沽壓。

中車時代電氣（3898）日前公布今年首9個月業績，純利約14.97億元人民幣，按年微跌0.4%。相比半年純利按年大跌35%，首季按年跌近四成，第三季業務明顯恢復，盈利改善。股價方面，今年以來，中車時代每次升上30元關口均遇到壓力，昨天升破30元後曾高見32.5元，今早有回吐，不妨於30元附近吸納，低於29元止蝕。

劉思明

投資版副主編