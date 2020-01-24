美股破頂，加上高盛上調美國明年經濟預測，恒指高開175點後，反覆向上，最多曾升282點，高見26596.78點，是2020年12月18日26668.1點後最高。

恒指半日升275點或1.05%，報26590點，成交金額782億元；國指升149點或1.45%，報10460點。恒生科技指數收報8051點，升3.27%。

恒指升穿10天線(26390.54點)、20天線(26459.52點)，而100天線(25289.01點)正向上逼近250天線(25332.65點)。

藍籌20隻升，26隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）升6.92%，收報278元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻85點；吉利（0175）跌3.27%，收報23.7元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌2.39%，收報94.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

破頂5藍籌包括，安踏（2020）創上市新高，見122元，收報118.7元，跌0.75%；藥明生物（2269）創上市新高，見97.9元，收報94.1元，跌2.39%；友邦（1299）創上市新高，見95.95元，收報95元，無升跌；蒙牛（2319）創上市新高，見45.3元，收報44.9元，升0.11%；吉利（0175）創52周高，見24.9元，收報23.7元，跌3.27%。

美國財政部：禁止ETF、指數基金投資中國軍方企業股票。中海油（0883）收報7.41元，跌1.2%；中芯國際（0981）收報18.46元，升1.21%。

兩新股上市，CGII HLDGS（1940）定價1.37元，半日收報1.6元，升16.7%。匯森家居（2127）定價1.77元，半日收報1.77元，無升跌。

思捷（0330）再有執董辭任，改結算日與LV「睇齊」。半日收報1.06元，升2.9%。

粵海投資（0270）公布，已簽訂2021至2023年東江水供水安排。半日收報14.38元，升1.26%。

小米（1810）新機出爐，售價3999人幣。收報32.6元，升4.65%。

長和（0001）印尼電訊業務與當地同業合併訂諒解備忘錄。收報54.3元，跌0.37%。

佳民集團（8519）公布，火炭搞首個雲端廚房，創三個虛擬品牌。半日收報0.111元，升2.7%。

君實生物（1877）治療黑色素瘤藥品納入醫保目錄。半日收報51.8元，跌3.3%。

恒大（3333）斥2.28億元增持恒大汽車（0708）持股量升至74.72%。恒大收報14.28元，跌0.14%；恒大汽車收報28.5元，跌1.04%。

其他破頂股包括李寧（2331）創上市新高，見52.2元，收報50.55元，跌2.03%；長城汽車（2333）創上市新高，見24.5元，收報23.05元，跌4.55%；新奧能源（2688）創上市新高，見114.2元，收報110.1元，跌0.72%；金蝶（0268）創上市新高，見28.75元，收報28.5元，升4.78%；微盟（2013）創上市新高，見14.28元，收報13.8元，升4.86%；普拉達（1913）創52周高，見48元，收報47.95元，升1.7%；聯想（0992）創52周高，見7.47元，收報7.32元，升1.24%；農夫山泉（9633）創上市新高，見55元，收報54.2元，升1.12%；潤啤（0291）創上市新高，見72.4元，收報70.7元，升0.71%。

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