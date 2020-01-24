港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 穿0.2厘
文章日期：2020年12月29日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.04點子至0.19571%，是2020年12月3日後最低，當日報0.19393%。
港元現報7.7531元貶值13點子，曾貶值最多13點子，報7.7531元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.01點子至0.03893%；1星期HIBOR跌0.71點子至0.09929%；2星期HIBOR升0.43點子至0.12643%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至0.35911%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.54196%；12個月期HIBOR跌0.22點子至0.70214%。
美元指數現報91.167貶值0.146點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.14513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0506%，連續2日收窄，利差是2020年12月03日後最低，當日差距為0.0412%
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