港交所（0388）行政總裁李小加將於本月底離任，惟目前仍未公布繼任人選。彭博報道，港交所遴選委員會仍未就繼任人作出決定，又指李小加與港交所主席史美倫關係緊張。

該媒體引述消息人士透露，是次候選人包括，港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、匯豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、摩根大通前董事總經理翟普，以及加拿大養老基金投資公司總裁兼行政總裁Mark Machin等。

消息人士透露，港交所遴選委員會對於李小加的繼任人應側重於能給予內地信心合作，具有強勁的國際背景，惟遴選委員會意見仍然分歧。

報道又指，李小加與史美倫關係緊張，指李小加作風較隨心所欲，有時未有及早將重要議題通知董事會，引起不滿。

港交所發言人指，遴選委員會正以具透明度方式進行工作，拒絕就彭博查詢作出評論。

另外，彭博引述消息人士指，港交所集團總法律顧問馬穎欣(Ferheen Mahomed)及人力資源主管周綺華已於近月離職，港交所董事總經理兼人才管理主管蔡家聰將署任周綺華職務。報道並指，離職二人皆為管理委員會成員。

港交所報418.4元，升1.01%。

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