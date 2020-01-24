恒指今早高開175點或0.67%，報26490點，升穿10天線(26380.52點)、20天線(26454.51點)。成交金額36億元；國指今早高開91點或0.89%，報10403點。恒生科技指數開市報7908點，升1.45%。

藍籌34隻升，12隻下跌，6隻無升跌。小米（1810）升3.05%，報32.1元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.33%，報7.4元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）升2.12%，報530元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；中移動（0941）跌1.1%，報45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

美國財政部：禁止ETF、指數基金投資中國軍方企業股票。中海油開市跌1.33%；中芯國際（0981）開市報18.16元，跌0.44%。

兩新股上市，CGII HLDGS（1940）定價1.37元，開市報1.7元，升24%。匯森家居（2127）定價1.77元，開市報1.75元，跌1.1%。

破頂股包括，安踏（2020）開市報120.8元，升1%；創上市新高，見120.8元，長城汽車（2333）開市報24.3元，升0.62%；創上市新高，見24.3元，藥明生物（2269）開市報97元，升0.62%；創上市新高，見97元，吉利汽車（0175）開市報24.8元，升1.22%；創52周高，見24.8元。

思捷（0330）再有執董辭任，改結算日與LV「睇齊」。開市報1.03元，無升跌。

粵海投資（0270）公布，已簽訂2021至2023年東江水供水安排。開市報14.48元，升1.9%。

小米（1810）新機出爐，售價3999人幣。開市報32.1元，升3.05%。

長和（0001）印尼電訊業務與當地同業合併訂諒解備忘錄。開市報54.15元，跌0.64%。

佳民集團（8519）公布，火炭搞首個雲端廚房，創三個虛擬品牌。開市報0.108元，無升跌。

君實生物（1877）治療黑色素瘤藥品納入醫保目錄。開市報55.1元，升2.79%。

恒大（3333）斥2.28億元增持恒大汽車（0708）持股量升至74.72%。恒大開市報14.48元，升1.26%；恒大汽車開市報28.8元，無升跌。

其他報道

上證高開2點 人行進行200億人幣7天期逆回購操作

美國財政部：禁止ETF、指數基金投資中國軍方企業股票

清科創業上限定價 超購1393倍 温嶺工量刃具下限定價

港股ADR升113點 阿里ADR升2.6% 美期升幅擴大

特朗普簽署法案 美股三大指數齊創即市及收市新高 道期現升0.25%