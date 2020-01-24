港股ADR升113點 阿里ADR升2.6% 美期升幅擴大
文章日期：2020年12月29日 08:34
美股破頂，港股ADR升113點或0.43%，報26427點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.52%，折合報521.7元；阿里巴巴（9988）升2.63%，折合報215.53元；小米（1810）升1.71%，折合報31.68元；美團（3690）升1.28%，折合報263.33元；匯控（0005）升0.22%，折合報40.09元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.75元。
美期保持向上，並擴大升幅，道期升0.33%，標期升0.29%，納期升0.2%。日股現升0.38%，澳股現升0.78%。
今日焦點股份可留意：
兩新股上市，CGII HLDGS（1940）定價1.37元，匯森家居（2127）定價1.77元。
思捷（0330）再有執董辭任，改結算日與LV「睇齊」。
粵海投資（0270）公布，已簽訂2021至2023年東江水供水安排。
小米（1810）新機出爐，售價3999人幣。
長和（0001）印尼電訊業務與當地同業合併訂諒解備忘錄。
佳民集團（8519）公布，火炭搞首個雲端廚房，創三個虛擬品牌。
君實生物（1877）治療黑色素瘤藥品納入醫保目錄。
恒大（3333）斥2.28億元增持恒大汽車（0708）持股量升至74.72%。
中海油（0883）控股股東增持0.57% 約值19億元。
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