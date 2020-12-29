特朗普簽署刺激經濟法案，美股三大指數齊創歷史及收市新高。道指高開83點後一直向上，高位曾升325點，高見30525.56點，標指則高見3740.51點，納指高見12930.89點。

美國眾議院剛剛投票，推翻特朗普對國防政策法案的否決，美期保持向上，道期升0.25%，標期升0.248%，納期升0.17%。

道瓊斯工業平均指數收漲204點，升幅0.68%，報30403點，創收市價計新高。標普500指數收漲32點，升幅0.88%，報3735點。納斯達克綜合指數收漲94點，或0.74%，報12899點。

聯合健康升1.51%，報345.95美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而家得寶跌0.62%，報269.25元，拖低道指10點。

科技股方面，蘋果收市報136.69元，升3.57%，谷歌母公司Alphabet收市報1773.96元，升2.29%，亞馬遜收市報3283.96元，升3.5%，Facebook收市報277元，升3.59%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，報398點。德國DAX指數收漲1.5%，報13790點；法國CAC 40指數漲1.21%，報5588點；英國富時100指數假期休市。