港交所（0388）公布，因應去年9月5日衍生產品市場暫停交易的事故，今日發表公開報告。根據報告，當日上午9時27分左右，多名交易所參與者與HKATS電子交易系統之間連線出現中斷，情況於上午交易時段持續惡化。報告指出，其後發現，連接問題源於軟件供應商提供的對盤引擎出現邏輯問題，並引致斷線。惟港交所未有透露供應商名稱。

報告指出，事故起因涉及雙邊報價組合盤（MO37組合盤）。軟件邏輯出現問題後，造成部分經由MO37組合盤生成的買賣盤，被輸入買賣盤紀錄兩次，而其中一個對盤引擎無法回應。由於對盤引擎停止回應，買賣盤相繼進入輪候狀態，最後導致連接閘道無法連線。

報告續指，斷線令大部分期貨及期權交易所參與者的系統都不能如常運作，而軟件供應商指受影響的對盤引擎沒有反應，無法即時解決問題。港交所當時決定，於當日下午2時起，暫停期貨及期權市場的午市及收市後交易時段買賣。衍生產品市場於次日恢復交易。

港交所指出，已完成事故的檢討，該所已實施多項新措施，並優化系統及流程。就出現問題的MO37組合盤，經過內部測試及軟件供應商的品質保證測試、並與交易所參與者完成市場實習後，港交所對造成邏輯出錯的軟件配置了永久性修復程序。同時該所亦會繼續停止MO37組合盤的買賣盤生成功能，以徹底消除再次因軟件邏輯問題而引發事故的潛在風險。

港交所指出，其在今年5月又曾舉辦市場操作實習環節，模擬對盤引擎故障的情況，令交易所參與者了解遇上個別對盤引擎失靈時的操作安排。該所稱，過程中，所有參與的交易所參與者都給予正面回覆，此外，公司亦採取多項措施，例如11月在網站新開設市場最新情況頁面，旗下核心市場系統若有任何潛在服務問題，市場參與者有望能於情況頁面預見端倪。港交所亦承諾繼續定期進行重大事故演習，確保市場隨時足可應對。

記者：馬迪帆

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