港交所：檢討去年衍生產品市場停市事故 將引入新措施完善流程
文章日期：2020年12月28日 17:06
港交所（0388）公布「2019年9月5日衍生產品市場暫停交易」事故檢討總結。稱決定引入新的指引及程序、改善系統偵測及防範工具，務求完善香港交易所在市場事故時的決策流程。
事件發生於在2019年9月5日上午9時27分左右，多名交易所參與者與HKATS電子交易系統之間的連線出現中斷，情況在上午交易時段持續惡化。其後發現，有關連接問題源於軟件供應商提供的對盤引擎出現邏輯問題，並引致斷線的情況。鑒於斷線令大部分期貨及期權交易所參與者的系統都不能如常運作，而軟件供應商指受影響的對盤引擎沒有反應，且無法即時解決問題。香港交易所決定於當日下午2時起，暫停期貨及期權市場的午市及收市後交易時段買賣。在成功測試及驗證軟件供應商建議的臨時解決方案後，衍生產品市場於2019年9月6日成功恢復交易。
港交所檢討事故，並已參考由證會、獨立顧問機構、市場參與者及其他主要持份者的意見，從而實施新的優化措施，主要針對預防、偵測及處理事故、減輕事故帶來的影響以及事故期間的溝通。有關措施將可以在發生事故時，為交易所參與者、投資者及其他持份者提供更全面的支援。
優化措施的主要範圍包括，防患未然：採取預防措施，防範市場出現重大事故而導致交易暫停；事故偵測及系統監控：加強系統監控，偵測潛在系統問題；事故處理：設定評估指引，以助判斷作出繼續或暫停衍生產品市場交易的決定；減低事故影響：風險評估及管理（尤其是涉及重大市場事故方面）；及傳訊溝通：於市場發生重大事故期間及時向市場公布主要進展，包括透過市場新聞稿及網站／社交媒體等其他渠道發布。
其他報道
港股獨憔悴 倒跌71點 10天線得而復失 7藍籌破頂 科指跑輸恒指