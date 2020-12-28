政府統計處公布，11月份出口按年增長5.6%，高過預期的增長1.8%，10月為跌1.1%；進口按年增長5.1%高過預期的增長0.9%，10月為升0.6%；貿易逆差256億元；預估逆差259億元。

政府發言人表示，11月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快。輸往多個主要亞洲市場的出口表現亦呈現不同程度的改善。

展望未來，雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近頗多先進經濟體疫情急劇惡化，可能會拖慢環球經濟在未來數月的復蘇步伐及限制香港出口的表現。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程也值得關注。政府會密切留意相關發展。

數據方面，首11個月出口貨值按年跌2.8%，進口跌5%，貿易逆差2966億元。經季節性調整，截至11月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升7.7%。同時，商品進口貨值上升7.2%。

11月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升5.7%。出口台灣（升19.4%）、越南（升14.3%）、菲律賓（升10.5%）、中國內地（內地）（升8.0%）和日本（升1.5%）。輸往新加坡（跌21.2%）和印度（跌14.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是德國（升7.1%）和美國（升1.5%）。

進口方面，韓國（升20.8%）、台灣（升19.4%）、越南（升15.3%）、新加坡（升8.1%）和內地（升4.3%）。同時，來自馬來西亞（跌9.9%）和美國（跌7.7%）的進口貨值則錄得跌幅。

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