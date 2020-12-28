美國總統特朗普簽署疫情紓困法案，環球股市普遍向上，不過港股今早低開98點後雖然一度抽上最多127點，但在科技股拖累下，最多曾跌122.24點。恒指收市跌71點或0.27%，報26314點，10天線(26370點)得而復失，全日成交金額1907億元，較上日增加94.66%；國指跌119點或1.14%，報10311點。恒生科技指數收報7795點，跌4.26%。

藍籌36隻升，15隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升5.41%，收報96.4元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升4.51%，收報95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻119點。

阿里（9988）被監管後，宣布回購計劃總額增至100億美元，收市仍跌7.98%，收報210元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌6.65%，收報519元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低161點。

北水南下合計淨流入84.11億元，較上日增加339.44%，連續第5日流入，累計流入157.74億元。南水北上終止流入，合計淨流出4.08億元人民幣。

7隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見120.7元，收報119.6元，升3.37%；藥明生物（2269）創上市新高，見96.65元，收報96.4元，升5.41%；小米（1810）創上市新高，見33.75元，收報31.15元，跌4.01%；友邦（1299）創上市新高，見95.5元，收報95元，升4.51%；吉利汽車（0175）創52周高，見24.75元，收報24.5元，升4.93%；港交所（0388）創上市新高，見421.4元，收報414.2元，升0.29%；申洲國際（2313）創上市新高，見151.9元，收報147.5元，跌1.47%。

另外，蒙牛（2319）則平上市高位45元，收報44.85元，升0.11%。

新股瑞麗醫美（2135）上市，定價0.4元。收報0.435元，升8.75%。

美圖（1357）售睿晟天和14.9%股權，後者或申國內上市。收報1.39元，跌2.8%。

京東（9618）8億入股中國地利（1387），兩公司擬就生鮮供應合作。京東收報318.4元，跌2.15%；中國地利收報2.52元，升26%。

長城汽車（2333）控股股東質押2500萬股A股。股價不跌反升，長城汽車（2333）創上市新高，見24.2元，收報24.15元，升8.78%。

新華社評盲盒消費，指監管部門應規範經營模式。留意「盲盒」股泡泡瑪特（9992）收報77.65元，跌9.9%。

6隻生物科技股獲深交所納入港股通，諾誠健華（9969）收報13.72元，升0.58%。沛嘉醫療（9996）收報27.15元，升6.05%。亞盛醫藥（6855）收報36.95元，升14.75%。康寧傑瑞製藥（9966）收報16.8元，升11.55%。啟明（2500）收報79.5元，升3.247%。康方生物（9926）收報35.85元，跌1.78%。

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