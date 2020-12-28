【有片：選股王】明年經濟或逐步恢復 友邦可受惠
文章日期：2020年12月28日 12:55
恒指早市低開98點回升，最多升127點、高見26514點回順，半日26391點，升4點；國指跌68點。大市半日交投暢旺，成交達1049億元。
科網股受壓，恒生科技指數跌3.27%。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌5%至7%不等，小米（1810）、中芯（0981）跌逾2%。物管股反彈有回吐，碧桂園服務（6098）跌4%。疫情令餐飲股受壓，海底撈（6862）跌半成。新能源股信義光能（0968）跌2%，但其他繼續火熱，保利協鑫（3800）、贛鋒（1772）、金風（2208）升4%。車股亦受捧，吉利（0175）、長城汽車（2333）升5%、8%。其他舊經濟股中移動（0941）、工行（1398）、中海油（0883）升3%。礦石、航運股亦做好。部分B類生物科技股獲納入滬深股通，受到追捧。
雖然科技捱沽，聯想（0992）、微盟（2013）、心動（2400）逆勢升逾3%，蓄勢挑戰高位，表現搶鏡。聯想前周大漲企穩，呈現向上突破走勢，後市料反覆上試7.5元及8元阻力。微信視頻號升級，微盟隨即推出對接微信視頻號直播方案，協助商家視頻號直播帶貨，刺殺股價表現。不過，官媒批評「盲盒」消費熱潮，泡泡瑪特（9992）挫近一成半。直播帶貨火熱隨時有機會成為下一關注點。
藍籌股友邦（1299）於86元持續整固後，今早升3.5%向上突破；儘管疫情出現病毒變種，但預計疫苗依然有效提供保護，明年經濟逐步恢復，友邦可以受惠。同時友邦繼續積極發展內地市場，亦有望帶動增長動力。股價方面，友邦展開升浪，後市料上試95元及百元水平，現已逼近阻力可候小回吸納，倘低收90元宜先離場。
劉思明