石藥（1093）公布，已就丁苯酞軟膠囊及丁苯酞氯化鈉注射液的新醫保支付標準與國家醫保局談判，並於三月起將兩藥的價格分別定為每粒3.36元人民幣（下同）及每支139元，較目前全國最低價分別降55.6%及51.3%，集團預期藥價下調會在一定時期內對該等產品的未來收入帶來下降壓力。但現階段尚不確定上述調整對集團可能產生的影響。

但石藥指出，降價同時會提高產品可負擔性，刺激市場對該等產品的需求，帶動銷量增長，彌補降價對收入的影響。而且是次醫保談判完成亦可能會加快該等產品的醫院准入，化解其被列入國家和各省市集中帶量採購的風險。

今日內媒報導，國家醫療保障局、人力資源和社會保障部公布《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2020年）》，當中14種獨家藥品納入談判範圍，經過談判，14種藥品均談判成功並保留在目錄內，平均降價43.46%。據指該些藥品單藥的年銷售金額均超過10億元。官方預計，從患者負擔情況看，通過談判降價和醫保報銷，預計2021年可累計為患者減負約280億元。而經過是次目錄調整，119種藥品被調入目錄，29種藥品被調出目錄。

另外，百濟神州（6160）宣布，三款創新型抗癌藥物成功進入國家醫療保障局發佈的《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，包括自主研發的抗PD-1抗體百澤安和BTK抑製劑百悅澤，以及安進戰略合作授權的安加維。

石藥半日跌2.3%，報7.42元；百濟神州半日收報160元，升0.95%。

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