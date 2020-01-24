根據最新數據，強積金並不一定是「收費高、回報低」，今年低收費的指數基金多見紅，反而由基金經理作出配置的主動型基金，無論短期或長期回報，均勝指數基金。（新華社）

【明報專訊】近年積金局一直推動業界推出低收費的指數基金，但根據最新數據，強積金並不是「收費高、回報低」，今年低收費的指數基金大多見紅，由基金經理作出配置的主動型基金，無論短期或長期的回報，均遠勝指數基金。有積金界人士分析，基金的表現與收費不掛鈎，成員揀選基金時，應注重基金的回報與風險，而非些微的收費差距。

根據晨星亞洲截至12月21日的數據，今年整體強積金平均回報為10.9%，有望連續兩年錄得雙位數升幅。亞洲（日本除外）股票基金稱冠，平均回報達24.5%，其次是中國/大中華股票基金的23.35%。港人關注的美股基金及港股基金，平均升16.53%及10.28%。環球股票及環球債券基金分別升11.11%及7.02%；DIS核心累積基金升11.81%，DIS 65歲後基金升8.47%。

港股基金中，主動型基金與被動型基金表現兩極，由於恒指在期內累計下跌6.68%，被動型（即追蹤指數的恒指基金）全部下跌，表現最差的港股基金均為指數基金（見表）。相反，主動型基金大捷，表現最佳的港股基金全為主動型基金，「施羅德強積金香港投資組合-B」與「永明香港股票投資組合（基本計劃）」回報均高達33%。根據基金資料，它們之所以大幅跑贏恒指，除了投資在年底才被納入恒指的美團（3690），還有招行（3968）及金蝶（0268）等非指數成分股。

表現最差港股基金均為指數基金

近年積金局一直鼓勵受託人推出低收費指數基金，然而數據反映，表現最差的港股基金中，部分的全年開支比率低至1%以下，而表現最好的港股基金中，有的開支比率高達2%。開支相差約1個百分點，但最好及最差的基金，回報相差達40百分點。若拉長來看，近5年的年率化回報，亦是主動型基金遠遠跑贏指數基金。

總括各股票基金類別，表現最佳的強積金基金，均是主動型基金，收費介乎1至2%之間（見表）。整體強積金而言，截至12月21日，表現最佳的是中銀保誠的「我的中國股票基金」，回報達46.65%。表現最差的是AMTD景順歐洲基金，累跌9.18%。

中銀保誠中國基金表現最佳 回報達46.65%

駿隆強積金行政總裁蕭美鳳指出，今年市况大上大落，升幅不止集中在大型藍籌股，基金經理發揮的空間較大，因此主動型基金大幅跑贏。另外亦因為競爭大，由於市民較以往更關注強積金回報，基金若要爭取資金流入，便要更積極去管理旗下基金，有些強積金基金採用多元經理人的做法，一旦回報不佳，便有機會撤換投資經理。她強調，各基金的收費差距，遠遠少於回報差距，因此市民要著眼於基金的回報及風險配置，而非僅僅約1個百分點的收費差距。

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