恒指半日升4點 6藍籌創新高 阿里跌7%
文章日期：2020年12月28日 12:12
恒指半日升4點或0.02%，報26391點，成交金額1048億元；國指跌68點或0.66%，報10361點。恒生科技指數收報7876點，跌3.27%。6隻藍籌破頂創新高。
藍籌36隻升，16隻下跌。聯通（0762）升5.17%，收報4.68元，是升幅最大的藍籌，阿里（9988）被監管後，宣布回購計劃總額增至100億美元。阿里半日仍跌7.01%，收報212.2元，是跌幅最大的藍籌。
友邦（1299）升3.52%，收報94.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻93點；騰訊（0700）跌4.77%，收報529.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低115點。
多隻藍籌破頂，安踏（2020）創上市新高，見118.9元，收報118元，升1.99%；藥明生物（2269）創上市新高，見96.65元，收報95.65元，升4.59%；小米（1810）創上市新高，見33.75元，收報31.65元，跌2.47%；友邦（1299）創上市新高，見95.5元，收報94.1元，升3.52%；吉利汽車（0175）創52周高，見24.6元，收報24.5元，升4.93%；港交所（0388）創上市新高，見421.4元，收報417.2元，升1.02%。
瑞麗醫美（2135）上市，定價0.4元。半日收報0.425元，升6.2%。
美圖（1357）售睿晟天和14.9%股權，後者或申國內上市。收報1.41元，跌1.4%。
京東（9618）8億入股中國地利（1387），兩公司擬就生鮮供應合作。京東收報318元，跌2.27%；中國地利半日收報2.6元，升30%。
長城汽車（2333）控股股東質押2500萬股A股。創上市新高，見24.2元，收報23.9元，升7.66%。
新華社評盲盒消費，指監管部門應規範經營模式。「盲盒」股泡泡瑪特（9992）半日收報74.25元，跌13.8%。
美聯（1200）發盈喜，料轉虧為盈。半日收報0.76元，升7.04%。
6隻生物科技股獲深交所納入港股通，諾誠健華（9969）半日收報14.3元，升4.8%。沛嘉醫療（9996）半日收報28.3元，升10.5%。亞盛醫藥（6855）半日收報37.3元，升15.8%。康寧傑瑞製藥（9966）半日收報17.06元，升13.2%。啟明（2500）半日收報79.45元，升3.18%。康方生物（9926）半日收報37.7元，升3.28%。
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