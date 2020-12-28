國家醫療保障局、人力資源和社會保障部公布《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2020年）》，將於明年3月1日起正式實施。是次調整首次設立目錄内藥品降價談判。進一步降低價格或費用偏高、基金佔用較多的14種獨家藥品。該些藥品單藥的年銷售金額均超過10億元人民幣。談判後，這些藥留在目錄內，均價降43.46%。

119種藥品談判成功，其中目錄外談判成功96種，目錄內談判成功23種。談判成功的藥品平均降價50.64%。

調整後的目錄內藥品總數為2800種，其中西藥1426種，中成藥1374種。目錄內中藥飲片未作調整，仍為892種。

醫藥及相關股今早個別發展，受阿里巴巴（9988）被監控消息影響，阿里健康（0241）現報21元，下挫11.21%；聯邦制藥（3933）報5.2元，跌3.7%；神威藥業（2877）報5.29元，跌1.49%；國藥（1099）報18.2元，跌0.44%；石藥（1093）報7.48元，跌1.58%。中生製藥（1177）報7.53元，升0.94%；藥明生物（2269）更升3.77%，報94.9元。

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