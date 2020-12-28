科網股今早普遍捱沽，加大回購也未能阻止股價下跌的阿里巴巴（9988）曾低見215.2元，暫最多挫5.7%，現報216.4元，挫5.17%；京東健康（6618）更曾急挫16.11%，低見138元，現報149.5元，挫9.12%；阿里健康（0241）曾最多挫12.9%，現報20.85元，挫11.84%；美團（3690）現報267元，跌4.37%；閱文（0772）挫5.09%，現報55.95元；騰訊（0700）報532.5元，跌4.23%；平安好醫生（1833）報86.55元，跌3.13%。網易（9999）則升0.56%，報142.8元。

馬雲及旗下的阿里巴巴與螞蟻集團備受內地監管部門關注，人行昨日透露，多個金融部門於上周六(26日)聯合約談螞蟻集團，人民銀行副行長潘功勝直斥螞蟻藐視監管合規要求，並向集團提出5項重點業務領域整改要求，包括回歸支付本源及設立金融控股公司等。螞蟻集團回應表示，會成立整改工作組，全面落實約談要求。

阿里巴巴今早發通告公布，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。股份回購計劃的有效期為兩年(至2022年底)。公司已於本季度開始執行該股份回購計劃。

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