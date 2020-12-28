美國白宮證實，美國總統特朗普簽署了9000億美元的疫情援助法案及1.4萬億美元的聯邦支出法案，延續了提供失業救濟金等紓困措施，並避免了政府停止運作。另據報，特朗普將繼續推動把個人援助支票從現有法案的600美元上調至2000美元。美期升幅擴大。

恒指今早低開98點或0.38%，報26288點，低於10天線(26367.8點)，成交金額36億元；國指今早低開57點或0.56%，報10372點。恒生科技指數開市報8063點，跌0.97%。

藍籌25隻升，11隻下跌，16隻無升跌。恒安（1044）升1.11%，報54.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.5%，報91.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；

阿里（9988）被監管後，宣布回購計劃總額增至100億美元。阿里開市跌3.86%，報219.4元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）跌2.97%，報539.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。早前劉熾平行使騰訊購股權涉5.7億，賬面賺22億。

瑞麗醫美（2135）上市，定價0.4元。開市報0.475元，升18.75%。

破頂股包括，信達生物（1801）開市報76元，升4.18%；創上市新高，見76元，藥明康德（2359）開市報146元，升3.03%；創上市新高，見146元，港交所（0388）開市報415元，升0.48%；創上市新高，見415元，中遠海控（1919）開市報9.05元，升9.7%；創52周高，見9.05元。

美圖（1357）售睿晟天和14.9%股權，後者或申國內上市。開市報1.44元，升0.7%。

京東（9618）8億入股中國地利（1387），兩公司擬就生鮮供應合作。京東開市報323元，跌0.74%；中國地利開市報2.3元，升15%。

長城汽車（2333）控股股東質押2500萬股A股。開市報2.75元，升0.73%。

新華社評盲盒消費，指監管部門應規範經營模式。留意「盲盒」股泡泡瑪特（9992）。開市報77.15元，跌10.4%。

雷軍：小米（1810）11將不隨送充電器。開市報32.7元，升0.77%。

美聯（1200）發盈喜，料轉虧為盈。開市報0.79元，升11.26%。

潤地（1109）2.66億元購瀋陽電熱廠26%權益 並擬再增購19.9%。開市報31.3元，升0.16%。

新世界（0017）斥近3300萬元回購。開市報36.35元，升0.41%。

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