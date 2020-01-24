港股ADR跌255點 阿里ADR跌5.7% 瑞麗醫美上市
文章日期：2020年12月28日 08:33
上周五港股美股假期休市，周四港股ADR跌255點或0.98%，報26130點。個股ADR普遍向上/下，騰訊（0700）ADR跌2.73%，折合報540.83元；阿里巴巴（9988）跌5.71%，折合報215.17元；小米（1810）升0.07%，折合報32.47元；美團（3690）跌2.33%，折合報272.7元；匯控（0005）升0.74%，折合報40.4元；建行（0939）跌1.17%，折合報5.61元。
美期向上，道期升0.09%，標期升0.13%，納期升0.22%。日股現升0.22%，韓股現升0.92%。
今日焦點股份可留意：
瑞麗醫美（2135）上市，定價0.4元。
阿里（9988）被監管後，宣布回購計劃總額增至100億美元。
美圖（1357）售睿晟天和14.9%股權，後者或申國內上市。
京東（9618）8億入股中國地利（1387），兩公司擬就生鮮供應合作。
長城汽車（2333）控股股東質押2500萬股A股。
新華社評盲盒消費，指監管部門應規範經營模式。留意「盲盒」股泡泡瑪特（9992）。
雷軍：小米（1810）11將不隨送充電器。
劉熾平行使騰訊購股權涉5.7億，賬面賺22億。
美聯（1200）發盈喜，料轉虧為盈。
潤地（1109）2.66億元購瀋陽電熱廠26%權益 並擬再增購19.9%。
新世界（0017）斥近3300萬元回購。
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