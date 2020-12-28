中國市場監管總局對阿里巴巴（9988）實施「二選一」等涉嫌壟斷的行為立案調查。另外，傳出中國金融主管機關再度約談螞蟻集團，旗下消費信貸產品花唄又「自願」下調了部分年輕用戶的信用額度，將用戶的信貸額下降到2000至3000元（人民幣．下同），鼓勵更理性消費。阿里股價重挫，走勢呈整固完成向下突破，美股ADR較香港再跌6%，折合計215.2港元。

中央要監管平台經濟，阿里成了開刀首選，與此前只有監管意圖，但細則欠奉不同，繼日前出了社區團購「九不得」之後，今次則明確針對「二選一」、互聯網存款和花唄額度，開始有更具體目標和方向。官媒評論不算太鷹派，主要強調當局出手，是要市場有公平競爭、規範金融業務發展、保護消費者權益等。但從中央動作來看，卻是近乎追殺阿里。

騰訊當年禁新遊戲 股價跌近半

市場反應是沽阿里、買拼多多，前者在美股已跌至約215.2港元，後者暴漲9%。寧買當頭起，莫買當頭跌，現在入市撈底的資金非常有限。股價急挫後會有間歇式反彈，但大勢向下。200元會是一個心理關口，屆時會有較多資金入市博技術反彈，再下一支持位是招股價176元。

當年騰訊（0700）被中央禁止發行新遊戲，但並沒有動搖集團創造受歡迎遊戲的核心能力，而環顧整個遊戲產業，也可說沒有任何一家能挑戰騰訊，但當時股價還是由高位近乎腰斬，由470元水平跌至250元。

反觀阿里在電商市場被拼多多追貼，近年京東（9618）也表現得很好；螞蟻則被中央視為金融系統隱患，很難像如當年騰訊手遊般獲得重生。唯一優勢只餘下估值約千億美元的阿里雲。但阿里至今僅累跌約30%，似乎尚未足夠。

以GMV計，拼多多及京東合計相當於阿里的60%，阿里依然是市佔率最高的電商。未來兩季三大平台GMV的變化相當關鍵，一旦阿里因反壟斷措施而市佔率加速下降，便會面對持續沽壓。

市場熱炒內需股，體育用品、啤酒、乳業等股份都不斷創出新高，一個被市場忽略又相對落後的是金飾股。從社會消費品零售總額來看，10月份金銀珠寶銷售額同比增長16.7%，11月份則加速至24.8%，復蘇勢頭良好。但1至11月累計仍跌6.6%，可以預計明年必會有強力反彈。

周大福逆市增分店搶市場

周大福（1929）同店銷售也不斷改善，中國市場在第二季及第三季分別跌11.2%和升11%，截至11月18日則升12%。9月底止中期，周大福主品牌內地市場門店淨增286家，其中自營店減少45家，加盟店增加331家。管理層預計全年度會淨增450至500家，可以說是逆市高速開店。

內地高檔金飾珠寶由外國品牌壟斷，如卡地亞、寶格麗、蒂芙尼等，周大福則處於中檔市場，而該市場近年集中度持續提高，周大福和老鳳祥市佔率由2015年約5.2%，到2019年齊齊升至約7.1%。今年疫情下料有更多中小型珠寶商退出市場，也是周大福發力擴張的原因。未來12個月加速增長，2022年3月底止年度預測市盈率約20倍，設局吸引。

[張兆聰 還看今朝]