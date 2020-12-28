港股近一個多月偏軟情况持續，新能源概念亦繼續火熱，但韌度明顯有別。旭陽（1907）、中航科工（2357）在不同領域展現強勁韌力。

恒指上周二跌至25,998點低位回升，全周收報26,386點，跌112點或0.42%；國指跌0.50%。恒生中型股指數上周升0.85%，小型股指跌0.76%。恒指連續5周先低後高，近4周下跌且高低位同時下移，繼續調整，先低後高模式有待改變；短期料於50天線約25,900點或兩萬六關口有承接，但反彈可否重上20天線企穩，才有望打破調整。

大市方面，據《明報》港股數據庫顯示，上周四升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份一成；

上周連續兩日有超過六成股份下跌後，緊隨兩日有約六成股份上升，大市同樣呈先跌回升。不過，全周計，升跌為33比67，仍以下跌為主，特別是不少行業的沽壓都較大。

疫情惡化 周期股捱沽

全球疫情惡化，經濟復蘇無期，周期行業股份捱沽。本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，金屬及礦石上周二大跌近 6%後反彈乏力，全周累跌逾4%；其次，基建及建材、家品及零售、農業及水務全周約3%，另原材料、中資金融股跌逾2%，明顯跑輸大市。

旭陽升破橫行區 短線看2.8元

原材料行業主要受到晨鳴紙業（1812）跌一成半拖累，行業股份有四成股份上升；東岳（0189）、玖龍紙業（2689）升逾 2%，旭陽更升近6%。旭陽為內地焦炭、焦化產品和精細化工產品生產商；雖然業務受到疫情打擊，但無礙業務擴張，包括近年新增苯乙烯年產能投產，成功進入氫能汽車市場，獲股東通過收購六家洪業化工企業議案等。股價方面，旭陽升破2.4至2.6元橫行區後展開升浪，短線料於2.8元及3元有阻力，可候2.6元附近吸納。

環保及新能源行業持續強勢，繼前周大漲逾12%領漲後，上周再升逾半成跑贏一眾行業；不過，行業只有一半多股份上升，福萊特（6865）、信義光能（0968）、金風（2208）升26%至12%。值得留意，數據庫涵蓋約350隻股份，只有約5%股份上周曾經最多升逾一成，包括上周提到的比亞迪股份（1211）、昆能（0135）、中車時代（3898），但前兩者急升急回，至上周收市已蒸發一半升幅，中車幾乎打回原形，明顯見到急升惹來獲利盤。

環保新能源急升見獲利盤

相比之下，信義光能、福萊特最多漲逾兩成，上周收市較高位回落約2%、3%；長城汽車（2333）、中航科工、小米（1810）升約一成半以上，高於回落2%以內，大升之餘同樣具韌性；五者之一，中航科工是唯一尚未破頂，可以「追落後」之選（詳看《技術取勝》）。

[劉思明 數據尋寶]