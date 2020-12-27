於前日（25日）國務院例行記者會上，人行徵信管理局局長萬存知表示，人行正研究利用徵信系統，盡可能多地採集個人財產相關信息，以反映個人的還款能力及信用狀況。他表示，人行正根據國務院指示，全力推進覆蓋全社會的徵信體系建設，目標是要通過新技術，實現金融部門、政府部門及相關企業部門三個領域在徵信信息上的互聯互通。

萬存知表示，徹查個人財產狀況的問題，隨著全社會徵信系統的逐步建立，將會迎刃而解。他亦強調，個人的財產信息屬於限制採集的信息範圍，個人要明確授權，徵信系統才能採集，而系統在具體操作上，將會按照特定法律法規，妥善採集財產相關的信息，全面判斷個人的信用狀況。

此外，有記者問及，有地方政府出現濫用信用措施的情況，如路人衝紅燈、市民垃圾分類不正確，同樣被視為失信行為，指是徵信系統的濫用。國家發改委副主任連維良答問時表示，上月發布的《指導意見》作出明確規定，日後所有地方政府的信用措施運用，都須有黨中央、國務院文件依據。

他提及解決地方政府濫用徵信的三項措施，分別為目錄、清單、認定文書。他解釋，指要從國家層面，制定公共信用信息基礎目錄，日後錄入信用信息記錄，須以國家目錄為依據；另外要制定國家層面的失信懲戒措施清單，對嚴重失信行為實施懲戒，須以國家清單為依據。此外，若要將市場主體列入「黑名單」，須有執法機構的行政執法文書，或相關依據的文書。