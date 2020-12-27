國務院新聞辦公室上周五（25日）舉行政策例行吹風會，就國務院早前印發的《關於進一步完善失信約束制度構建誠信建設長效機制的指導意見》文件進行介紹。有記者問及第三方徵信機構市場發展，人行副行長陳雨露表示，中國徵信市場的發展一定會借鑒國際經驗、立足中國信用文化，開創自己的模式，但仍需要持續的探索過程。他表示，內地徵信市場的發展正迎來黃金發展期。

陳雨露表示，對現代化徵信有三個考慮，分別是「嚴監管」、「強供給」、「保安全」。首先「嚴監管」方面，人行將完善徵信業務管理辦法，將所有為金融經濟活動提供服務的，用於判斷企業和個人信用狀況的信息服務，全部納入徵信監管，實行持牌經營。他表示，日前國務院常務會議提出，要穩妥推進個人徵信機構準入，近期人行發出第二張個人徵信許可，便是根據規定，個人徵信服務一律持牌經營。

他續指，「強供給」是要引導民營資本和社會力量，發展市場化的徵信機構，運用區塊鏈技術、大數據技術、市場化的手段來推動市場化的徵信機構實現互聯互通和信息共享。他指出，日前人行正推動長三角的徵信一體化，將運用新技術、新規則，於長三角內推進市場化徵信機構，實現徵信信息的互聯互通，已取得積極的進展。他亦提到，要繼續的堅持對外開放，通過鼓勵開放競爭，增加高水平的徵信供給，不斷提升本土徵信機構的國際競爭力。

陳雨露表示，「保安全」則是確保各類徵信系統網絡環境、技術架構的安全性。他強調，「十四五」是中國經濟轉型和高質量發展的關鍵期，也是徵信行業發展的一個黃金時期，將抓住機遇，推動中國的徵信市場建設再邁上一個新台階。