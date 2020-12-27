國家統計局公布，截至今年11月，全國規模以上工業企業錄得利潤總額5.7445萬億元，按年增2.4%，增速較今年前10個月增加1.7個百分點。單計11月份，增長放緩至15.5%。

規模以上工業企業中，國有控股企業錄得利潤1.44569萬億元，較去年同期跌4.9%；股份制企業錄得利潤4.05801萬億元，按年增2.3%；外商及港澳台商投資企業錄得利潤1.61052萬億元，按年增4.3%；私營企業錄得利潤總額17332.2億元，按年增1.8%。

按行業分，41個工業行業中，25個行業利潤總額按年錄得升幅，15個行業錄跌幅，1個行業持平。計算機、通信及其他電子設備制造業利潤按年增15.7%，通用設備制造業增長12.5%，農副食品加工業增長8.9%，電力、熱力生產和供應業增長3.8%，非金屬礦物制品業增長1.4%；石油和天然氣開采業跌70.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業跌44.0%，煤炭開采和洗選業跌24.5%，

期內規模以上工業企業錄得營業收入94.22萬億元，按年增0.1%；營業收入利潤率為6.10%，按年增0.14個百分點。截至11月末，規模以上工業企業資產總計錄得126.7萬億元，按年增長6.9%；負債錄得71.76萬億元，按年增6.8%；資產負債率錄得56.6%，按年跌0.1個百分點。