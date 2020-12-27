《新華社》撰文批評「盲盒熱」，指盲盒不但是個經濟現象，也反映當下中國年輕人，尤其是「95後」的心理和生活狀態。消費者當下得到滿足，上癮和賭博心理引起畸形消費，不少盲盒愛好者每月花費不菲，形容是「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

文章提到，盲盒就是在盒子中放置不同樣式的玩偶，消費者憑運氣抽取，有時抽到重復的固定款，有時則抽到心儀款或者隱藏款，售價由49至79元人民幣不等，隨機化體驗令不少年輕人感到新鮮刺激，選擇「入坑」。

根據天貓去年的《95後玩家剁手力榜單》，手辦已超越潮鞋和電競成為「95後」熱度最高的愛好之一，過去一年在電商平台上，約20萬消費者在盲盒花費超過2萬元人民幣。跟蹤玩具市場動向的頭豹研究院數據顯示，中國盲盒市場市值已超過25億元人民幣，2014年至2018年的年均複合增長率達15.6%。

盲盒不但是玩具，更是滿足歸屬與愛等需求的媒介，對面臨社交恐懼症等問題的年輕群體而言，盲盒除了精神寄託，更帶來認識朋友機會。華南師範大學心理學院副教授韋文琦指出，玩家可交換重複盲盒，或在二手市場購買盲盒，通過抽盲盒結識朋友，找到歸屬感。她認為，燒錢的愛好應保持正確的消費觀念，不該為衝動「買單」。同時，監管部門應進一步規範盲盒經營模式，避免畸形發展，給社會和青少年成長帶來負面影響。

「盲盒」股泡泡瑪特（9992）月中在港上市，至今最高曾見96.45元，周四（24日）收市報86.2元，跌3.8%，成交2.1億元，較上市價38.5元已大升1.24倍。