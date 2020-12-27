人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門公布，昨日（26日）聯合約談螞蟻集團，中國人民銀行副行長潘功勝指，部門對螞蟻提出五項重點業務領域整改要求，未來會繼續加強國際監管交流與合作，共同推進金融科技創新和金融體系健康發展。

潘功勝指出，五項要求，一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭；二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私；三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規；四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動；五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

他指出，螞蟻集團成立以來，於發展金融科技、提高金融服務效率及普惠性方面發揮創新作用。作為金融科技和平台經濟領域有重大影響力的企業，集團需自覺遵守中國法律法規，將企業發展融入中國發展大局，切實承擔企業社會責任。螞蟻集團目前經營的主要問題包括治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。約談主要目的是督促螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，進一步規範金融業務經營與發展。

他指出，螞蟻需充分認識整改的嚴肅性和必要性，對監管要求盡快制定整改方案和實施時間表，亦要加強風險管控，保持業務連續性和企業正常經營，確保對公眾的金融服務質量。金融管理部門將與螞蟻集團保持密切溝通，充分聽取其意見建議。

未來監管的政策取向將依照三個原則，包括堅決打破壟斷，糾正、查處不正當競爭行為，維護公平競爭市場秩序；堅持所有金融活動必需依法依規納入監管及持牌經營，堅持對各類違法違規行為「零容忍」；堅持「兩個毫不動搖」，依法保護產權，加強中國金融科技企業核心競爭力。