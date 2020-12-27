財政司司長陳茂波今日於網誌指，政府已透過收緊來港限制、到港後特定交通安排、延長隔離期限及指定酒店檢疫隔離等措施，冀能進一步防止輸入個案，大範圍病毒檢測與疫苗接種是抗疫工作重要步驟，需要市民支持與配合。

本地個案方面，政府已致力找出被感染患者，並切斷傳播鏈，又盡可能大範圍地進行病毒檢測，盡量掃瞄出感染個案，大幅切斷病毒傳播的源頭。他認為，加上日後展開疫苗接種計劃，整個抗疫工作將有兩層的防護。

陳茂波指出，還有四天就告別2020年，今年大家都過得很不容易，社會雖轉趨穩定，但疫情起伏、經濟低迷，仍令人感到路途崎嶇、困乏難耐。受疫情反覆、經濟衰退、地緣政治、中美摩擦等因素影響，對環球都是很困難的一年。

他強調，真正共同敵人只有病毒，疫情威脅到市民的性命、社會和經濟的穩定，無論採取什麼方法抗疫，必須最短時間內遏止疫情，保障市民的健康，也保住經濟元氣，成功控制疫情成為了全社會公認的頭等大事。迅速有效防疫控疫是保障所有市民健康的關鍵，也是讓市民回復正常生活、整個社會恢復運作、經濟重回正軌的大前提。要達到這目標，關鍵在於對外要嚴防輸入，對內要力爭清零。

他表示，告別2020年之際，衷心希望能盡快擺脫疫情，讓困難成為過去，一起走出困局。他又期待明年環境可以持續好轉，一起把握好中國經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。