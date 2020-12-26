虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）今年爆升，聖誕假期間升勢仍然凌厲，據Coindesk數據，比特幣今早升穿2.5萬美元（約19.5萬港元），曾見25011美元，與3月低位4900美元比較，累升高達4.1倍，現

時則報24800美元左右。

不過，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，比特幣不算貨幣，亦不屬記賬單位或支付手段，無法穩定地保值，甚至不屬資產，意味其沒有收入、用途，也沒有實用性，唯一的屬性是投機、自我實現的上漲，這種上漲完全由市場所操縱。

魯賓尼指出，比特幣的價格操縱現象是股市細價股價格操縱的10倍，因此比特幣價格上升不是由基本因素驅動，而是由內幕人士、詐騙犯、大鱷所驅動。他又估計，未來數個月有關當局對虛擬貨幣的犯罪調查將達到高峰。

對於各國央行積極研究數字貨幣，魯賓尼表示，中央銀行將引入數字貨幣，但這與加密貨幣或區塊鏈無關。他說，在央行數字貨幣的概念下，人們作為個體也可以參與美國聯儲局的資產負債表中。央行數字貨幣這概念與數字貨幣不同，數字貨幣以往是指銀行賬戶、電滙、支付寶、微信等數字支付系統，而央行數字貨幣不是指貨幣的數字化，而是個人可以使用聯儲局的資產負債表。