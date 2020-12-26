英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）發表年度報告，預期中國會在2028年超越美國成為全球最大的經濟體，較以預期提早5年，因為新冠肺炎疫情，令中美兩國復甦情況有明顯反差。

報告指出，一段時間以來，全球經濟最重要的主題一直是美國與中國就經濟和軟實力較勁。新冠病毒大流行及相應的經濟影響，令競爭形勢開始變得對中國有利。

CEBR指出，中國在疫情初期以嚴格封鎖措施有效管控了疫情，但西方的長期增長卻遭受打擊，意味中國的相對經濟表現已經提升。預料中國2021至2025年的年均經濟增長率將達5.7%，2026至2030年的年均增長4.5%。相對美國經濟雖然或在2021年錄得疫後強勁反彈，但2022至2024年的年均增長率可能放緩至1.9%，之後進一步放緩至1.6%。

至於其他經濟體，CEBR預期日本以美元計算仍可保持的全球第三大，但直至2030年代初期可能會印度取代，而德國的排名將從第四跌至第五。目前英國為全球第五大經濟體，預料至2024年將下跌至第六位。

CEBR還表示，疫情對全球經濟的影響在於通脹上升，而不是增長減速，預計2020年代中期將出現升息的經濟周期，對因為新冠危機響應措施而大量舉債的政府構成一大挑戰。