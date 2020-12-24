臨近年尾，Trading Floor人流疏落。往年這個時候，同事們忙於清假，或到日韓滑雪，或與伴侶浪漫旅行過聖誕，或到外國探望留學子女，仍然留守公司的人甚少。今年外遊俱往矣，但Trading Floor依然人跡罕至，倒不因為清假，而是Work From Home的抗疫措施，令大部分非前綫非必要的同事，都盡量留在家中免回公司，節日氣氛淡薄得要獨唱一首《今年沒聖誕》。

抗疫，是整個2020年的主調。由農曆新年開始，疫情在生活各方面大幅度地改變了原來的模式。單是談工作談上班，就算原先多抗拒，經過反覆的第n波疫情後，稍有規模的公司，相信已制定好WFH措施及相關軟硬件安排。Business Trip變成奢侈品，取而代之是連串的視像會議，倒發現原來這模式也確切可行。IT部門原先擔心WTF或視像會議會增加洩露機密訊息的風險，但經過近一年的Version Update，保安漏洞逐步封堵。斟茶灌水成絕響，但只要如常提供服務，客戶關係原來不一定要靠飲飲食食來維繫。

當然以上所說的只局限於金融業證券業，說實在，今年對大部分投行、證券行來說，生意說不上是特別差的一年，甚至業務比去年更頻繁、更Profitable。不是風涼話，疫情確實重創了要靠人類互相接觸才能做得成生意的行業，例如飲食、零售、旅遊，只能在「寒流下勉強支撐」；但金融業早已深度電子化，疫情下交投如常、生意如常。即使需要做Due Diligence的投行業務，也可分Team處理，由身處內地的同事代勞，在由留在本港的同事跟進。新股市場今年繼續暢旺，絲毫未覺受疫情影響。

對投行最為關鍵的「炒房」業務，從行家聽說回來，業務普遍比去年更好。或許不熟行情的人會很驚訝，疫情不是曾經在今年重創股市嗎？是的，但股市的表現從來不反映盈利，環球股市在疫情恐慌下，今年3月曾經短時間內急跌，但卻是單邊向下，之後低位反彈後，縱有反覆，也未有出現幾日內大升大跌的反覆走勢。對比去年經常因侵侵的幾句說話，而在短時間內裂口急升急跌，交易員今年的對沖壓力頓減，炒賣套路亦有法可依。

各財經媒體的總結今年、展望明年的回顧節目，正播放得如火如茶。金融同業著眼明年如何搵錢，然而疫情發展及疫苗成效，未必再是影響後市的主要因素。看看過去幾個月，兩隻測試有效率達90%以上的疫苗面世，對外圍股市的利好刺激只是短暫而輕微。近一星期英國出現變種病毒，投資者似乎對疫情反覆已習以為常，亦未見如3月般的恐慌性拋售出現。可以說，股市已經習慣與病毒共存，再來多一年的反覆疫情，股市或許只會徘徊在Affordable Range內升升跌跌。

那麼，究竟明年股市是升抑或跌的機會較大？老土點說，誰人又有水晶球可以準確預測？不過行業對前景普遍是審慎樂觀的，最主要原因，是覺得明年出現突發消息的機會較低，亦即是「坐盤」出現意料之外變數的機會減少。得出這個結論的原因，一來是覺得各國忙於抗疫，未必有心思處理其他事或挑起紛爭，二來是拜登上台在即，投行普遍視之為有利行業的因素。

雖然，一日到正式就任，說美國總統選舉結果已塵埃落定，在本屆較特殊的選戰格局下，依然言之尚早，但若果依照現時的劇本發展，侵侵能夠翻盤的機會，或許只存在於幻想中。特朗普是過去幾年令環球股市出現最多突發因素，以及產生裂口的主因，特別是去年打貿易戰的期間，有Deal、無Deal纏繞近一年，往往見中美談判有轉機，侵侵突然發一條Twitter，又將所有東西推倒重來，股市又再度出現裂口。來來回回不知多少轉，交易員「坐盤」如坐針氈，「炒房」好不容易累積了些少利潤，又因侵侵的一條推文而倒賠。

拜登若順利上場，可以想像，他當然不會一下子推倒特朗普政府所做的一切，貿易協議、關稅安排、商務部國防部黑名單等，更很大機會繼續維持，畢竟他也需要向國民交代，但未來再出現「一條Twitter拖低1,000點」的機會將會大大降低。交易員Take view賭Delta，亦因拜登比侵侵更有路可捉，而更願意放手一搏。從Business層面來看，華爾街肯定更願意支持拜登。

風水輪流轉，記得奧巴馬時代，華爾街對民主黨當權有多厭惡嗎？那幾年，是金融海嘯後的那幾年，國民將次按失誤而要政府「埋單」的憤怒歸咎於華爾街，針對投行的調查罰款從無間斷。奧巴馬政府也樂於向投行發出大額罰單，一來國民樂於見投行受罰，二來可幫補海嘯後重創的庫房。操縱利率、洗黑錢、助客戶逃稅等，投行業務千絲萬縷，有心人算無心人，要從中找到疏忽漏洞肯定會找到，大小失誤一一向罰款中數，也因此罰款金額屢創紀錄。

特朗普上場後，針對投行的大額罰款瞬間消失，侵侵與華爾街也曾經有過蜜月期，但朝令夕改的政府，令股市參與者無所適從。說到底，投行著眼的始終是錢，兩邊計數，若果能好好搵錢，雖然上百億美元的罰款絕非碎銀，但若政策風險不再成為風險，罰款重現也可視為獲利回吐。可以說，侵侵上場，罰款消失，但波動依舊；拜登上場，罰款或重現，企業亦要加稅，但波動性勢必降低。放在天秤的兩邊，投行將希望押注在轉變上。

新一年新開始，P&L的數字再度變成零，既是動力，亦是壓力。疫情消失的願望或許太貪心，能夠平淡過活，年年跑數達標，已經很不錯了。今年沒聖誕，明年有嗎？

羅仕揚