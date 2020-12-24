思捷董事會換血 柯清輝李嘉士辭職
文章日期：2020年12月24日 20:54
經營ESPRIT的思捷（0330）董事會大清洗，非執行董事及董事會非執行主席柯清輝、獨立非執董李嘉士明年元旦起辭任；獨立非執董Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB 即日辭任。自明年1月1日起，由大股東羅琪茵建議加入董事局的邱素怡將出任代理執行主席，公司另委任Ralph Lauren亞太地區前集團總裁DALEY Mark David為執行董事及總裁兼行政總裁；委任萬永婷為執行董事及產品開發總裁；以及William Nicholas GILES為獨立非執董。
Ralph Lauren亞太地區前集團總裁任總裁兼行政總裁
公告指出，柯清輝及李嘉士因發展其他業務承諾而辭任，ZERBIB則鑒於公司股東基礎的最近變動，以及新的最大股東可能對公司方向帶來改變而辭任。三人已確認他們與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關他們辭任的事宜需要公司股東關注。
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