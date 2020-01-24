內地醫美機構瑞麗醫美（2135）下周一（28日）掛牌，今日進行暗盤交易，暗盤亦因平安夜而提前收市。該股上限定價0.4元，於耀才暗盤，該股高開近九成後，盤中一度曾飈1.3倍，見0.93元，每手最多曾賺5300元。收盤報0.475元，升幅收窄至18.75%。每手1萬股，每手帳面賺750元。盤中錄得成交1723萬元。

瑞麗醫美於其他兩暗盤表現各異。於富途暗盤，該股收升55%，報0.62元，每手帳賺2200元。盤中錄得成交2081萬元。於輝立暗盤，升18.75%，報0.475元。盤中成交9050萬元。

公司今早公布，本次發售獲全城13.8萬人認購，公開發售超額385倍。國際配售超購0.1倍。一手中籤率僅有3%，認購400手才穩中一手。認購金額超500萬元的乙組共計有234人，其中有94人斥資約685萬元認購「頂頭槌飛」，每人獲分配40手或41手。以富途收盤價計算，每人帳面賺8.8萬元；以耀才收盤價計算，每人帳面賺3萬元。

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