越秀交通基建上月12公路項目車流量錄雙位增幅
文章日期：2020年12月24日 16:35
越秀交通基建（1052）公布今年11月未經審計的營運資料，公司旗下公路項目有12個項目日均車流量升幅錄得雙位數，其中廣州北二環高速11月日均車流量按月增4.8%，路費收入按月增1.9%，全年累計錄得8.24億元人民幣（下同）。月內路費收入增幅最高的為廣西蒼郁高速，日均車流量按月增79%，路費收入增39%，全年累計錄得4850萬元。
其他公路中，天津津雄高速、湖北漢孝高速、湖南長株高速、湖北隨岳南高速、湖北漢蔡高速、湖北漢鄂高速、湖北大廣南高速、虎門大橋、廣州西二環高速、汕頭海灣大橋及清連高速等共計12個公路項目日均收費車流量錄得雙位數增長。此外，其中天津津雄高速、廣西蒼郁高速、湖北漢鄂高速、湖北大廣南高速、虎門大橋及清連高速同時錄得路費收入雙位數增長。路費下跌公路方面，河南尉許高速路費收入按月跌兩成，汕頭海灣大橋路費收入按月跌2.9%。
公司指出，自全國高速公路於5月6日恢復收費以來，全國交通量持續增長，路網運行順暢。同時，11月主要宏觀經濟數據顯示，經濟復蘇力度超預期。目前國內需求或生產穩步回升，預計第四季經濟增長有望比第三季繼續加快。公司表示，隨中國經濟逐步恢復常態運行，預期車流量將持續跟隨社會發展上升，帶動集團的路費收入實現良好增長。
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