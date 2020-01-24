由匯豐私銀、摩根大通私銀有份投資支持的女性倡議智庫WealthiHer本月發表首份亞太區報告，就本港、內地及新加坡等地的金融界及商界女性進行調查及訪問，並與英國區女性作出對比。報告顯示，多數亞太區業界女性均認為，金融行業普遍更理解男性的需求，但並不理解女性需求。此外，香港金融及商界女性自尊心較高，亦對自身理財更有信心。

根據調查，高達67%受訪女性希望所在行業能更進一步理解自己的需求。香港方面，業界女性則明顯更有自信。調查顯示，香港業界女性有55%認為自己有較高的自尊心及自信心，而英國業界女性則有多達75%認為自己的自尊及自信為中下水平。就針對成功的定義，逾五成香港女性認為有豐富的經歷、能夠出遊是成功的象徵，此外逾四成女性認為為社群帶來改變是成功的象徵。

此外，調查亦顯示逾八成女性認為，男女在可持續投資方面的傾向有所不同，女性普遍對環境、社會、企業管治（ESG）投資更為熱心。調查顯示，有約65%受訪男性表示有意投資具環境可持續性的公司，而有此興趣的女性則高達81%。按地區分，有72%本港受訪女性希望進行社會及環境皆可持續的投資，高於新加坡女性的60%，低於內地女性的84%。

據了解，智庫WealthiHer去年於英國設立，是為強調金融界別內女性地位的倡議組織，其工作範疇包括幫助業內女性互相連結，就女性理財、投資方面進行研究等，獲得英國女性企業家支持。組織隨後獲得匯豐及摩通支持，本擬今年年初拓展至香港及新加坡，但因受到疫情影響未能成事。WealthiHer擬於明年年初正式於港成立辦公室，並招募人員。

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