華潤置地（1109）公布以近2.66億元人民幣（下同）向華電集團收購於瀋陽經營電熱廠的瀋陽華潤熱電26%權益。集團又預告，擬於適當時候進一步收購瀋陽華潤熱電餘下的19.885%股權。

潤地解釋收購電熱廠原因，是因為集團參與瀋陽發展的一個戰略合作項目，並於政府收回土地後通過招拍掛程序收購該土地後負責再開發大東區包括發電廠所在區域及周邊地區的若干區域。

不過，儘管潤地已購得該土地作再開發，但政府向集團出讓土地使用權條件中，包括於發電廠關閉後，方可向集團交付該土地，而目前發電廠仍在地皮上營運，對於關廠的預計日期及集團何時可擁有該土地，尚無達成共識。為提高生產力以及防止該土地再開發項目成本超支及延誤，集團認為，有必要有效地監控、控制及執行關閉、搬遷及拆除區內發電廠，以便安全、有效、及時地進行後續的規劃及施工工作，故認為收購可讓集團利用專業知識及經驗，並與潤電合作以有效地監控及執行上述施工前程序。

瀋陽華潤熱電大股東為華潤電力（0836），持股達54.115%，其次為華電集團，收購完成後潤地將成為瀋陽華潤熱電第二大股東，並持有26%權益。第三股東則為華電集團旗下公司，持有13.2638%，第四股東為國家電網有限公司，持有6.6212%。潤地並預告，擬於適當時候進一步收購由華電集團及國家電網有限公司持有的餘下的19.885%股權。

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