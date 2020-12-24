港股聖誕前夕只有半日市，下午休市，恒指先跌後回升，升穿10天線(26391.89點)。恒指一周累跌1%。

恒指今早低開0.23點後，曾跌最多121.8點，其後止跌回升最多127點，收市升43點或0.16%，報26386點，成交金額979億元，較上日減少24.13%；國指跌51點或0.5%，報10430點。恒生科技指數收報8142點，跌3.36%。

藍籌36隻升，12隻下跌，4隻無升跌。瑞聲（2018）擬分拆誠瑞光學到內地上市，升7.07%，收報43.9元，是升幅最大的藍籌。曾升最多9.63%，是2020年7月23日後最大升幅，當日升幅為16.04%。

其他手機頭股個別發展，丘鈦（1478）收報11.96元，跌0.99%；舜宇（2382）收報162.4元，升2.98%；高偉電子（1415）收報5.83元，跌0.34%。

遭內地反壟斷調查的阿里巴巴（9988）跌8.13%，收報228.2元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低104點。曾跌最多8.94%，是2020年11月11日後最大跌幅，當日跌幅為9.8%。另一網購股京東（9618）收報325.4元，跌2.28%。

建行（0939）升2.53%，收報5.68元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

多隻藍籌破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見116.5元，收報115.7元，升0.96%；小米（1810）創上市新高，見32.85元，收報32.45元，升1.72%；港交所（0388）創上市新高，見414.4元，收報413元，升2.28%；申洲國際（2313）創上市新高，見151.5元，收報149.7元，升4.69%。

其他破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見50.65元，收報50元，升1.01%；新奧能源（2688）創上市新高，見113.2元，收報110.8元，跌0.18%；信達生物（1801）創上市新高，見73.75元，收報72.95元，升5.12%；九毛九（9922）創上市新高，見23.5元，收報23.2元，跌0.43%；中遠海控（1919）創52周高，見8.5元，收報8.25元，升0.86%。

高銀金融（0530）公布，接管人出售賜譽，不評論140億元售高銀中心，今復牌。收報0.355元，升16.3%。曾升最多31.15%，是2020年11月13日後最大升幅，當日升幅為45%。

九倉（0004）奪山頂地，呎價4.6萬住宅官地新高，文輝道首幅地皮總作價120億，超估值上限近一成。收報20.45元，升1.23%。

759阿信屋母企CEC國際控股（0759）中期多賺近兩倍，前線人員薪酬支出增一成。收報0.75元，跌7.41%。

新世界昨日回購290萬股涉逾億元，為今個月最多。新世界收報36.2元，跌0.13%。

鄧成波斥812萬元增持松齡（1989）。收報1.46元，升2.8%。

渣打（2888）澄清無與曠逸國際（1683）簽訂備忘錄或協議。渣打收報49.1元，升3.47%。曠逸收報0.239元，跌0.41%。

恒指本周累跌1.09%，本周表現最佳的是小米（1810），累升10.75%，其次為安踏（2020）及申洲國際（2313），分別升8.13%及7.16%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌11.55%，其次為石藥（1093）及中生製藥（1177），分別跌6.06%及5.09%。

國指本周累跌1.09%；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升17.92%，其次為小米（1810）及粵海投資（0270），分別升10.75%及10.63%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌11.55%，其次為阿里健康（0241）及中芯國際（0981），分別跌10.42%及9.12%。

科指本周累跌2.28%；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升17.92%，其次為易鑫（2858）及小米（1810），分別升13.07%及10.75%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌11.55%，其次為阿里健康（0241）及明源雲（0909），分別跌10.42%及9.8%。

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