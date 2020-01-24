港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌
文章日期：2020年12月24日 11:32
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升0.68點子至0.25%。
港元現報7.7531元貶值13點子，曾貶值最多13點子，報7.7531元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03774%；1星期HIBOR跌0.04點子至0.06893%；2星期HIBOR升2.13點子至0.15429%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.34點子至0.36304%；6個月期HIBOR無升跌至0.54339%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.70286%。
美元指數現報91.167貶值0.146點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.14325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1068%，終止連續3日收窄，利差是2020年12月22日後最高，當日差距為0.1137%
對上一次終止連續3日收窄，是2020年12月14日，當日利差報0.1138%。
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