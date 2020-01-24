恒指今早低開0.23點或0.01%，報26342點，續受制於10天線(26385.18點)，成交金額23億元；國指今早低開19點或0.19%，報10463點。恒生科技指數開市報8348點，跌0.92%。

中國啟動對阿里巴巴（9988）涉嫌壟斷行為的調查。開市報240元，跌3.38%，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

瑞聲（2018）擬分拆誠瑞光學到內地上市。開市報42.65元，升4.02%，是升幅最大的藍籌，

匯控（0005）升1.64%，報40.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點。

高銀金融（0530）公布，接管人出售賜譽，不評論140億元售高銀中心，今復牌。開市報0.39元，升27.8%。

九倉（0004）奪山頂地，呎價4.6萬住宅官地新高，文輝道首幅地皮總作價120億，超估值上限近一成。開市報20.2元，無升跌。

759阿信屋母企CEC國際控股（0759）中期多賺近兩倍，前線人員薪酬支出增一成。開市報0.8元，跌1.23%。

新世界昨日回購290萬股涉逾億元，為今個月最多。新世界開市報36.05元，跌0.55%。

鄧成波斥812萬元增持松齡（1989）。開市報1.42元，無升跌。

渣打（2888）澄清無與曠逸國際（1683）簽訂備忘錄或協議。渣打開市報48.8元，升2.85%。曠逸開市報0.24元，無升跌。