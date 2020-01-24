港股ADR升69點 港股今日僅半日市 下午休市
文章日期：2020年12月24日 08:48
美股向上，港股ADR升69點或0.26%，報26412點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR無升跌，折合報571元；匯控（0005）升2.05%，折合報40.36元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.52元；阿里巴巴（9988）跌0.05%，報248.27元。
道期現升0.1%，標期升0.03%，納期跌0.035，日股現升0.66%，韓股現升0.68%，澳股現升0.57%。
港股今日僅半日市，聖誕節前夕下午休市。北向全日休市，而南向亦於下午休市。
今日焦點股份可留意：
高銀金融（0530）公布，接管人出售賜譽，不評論140億元售高銀中心，今復牌。
九倉（0004）奪山頂地，呎價4.6萬住宅官地新高，文輝道首幅地皮總作價120億，超估值上限近一成。
759阿信屋母企CEC國際控股（0759）中期多賺近兩倍，前線人員薪酬支出增一成。
瑞聲（2018）擬分拆誠瑞光學到內地上市。
新世界昨日回購290萬股涉逾億元，為今個月最多。
鄧成波斥812萬元增持松齡（1989）。
渣打（2888）澄清無與曠逸國際（1683）簽訂備忘錄或協議。
其他報道
高銀金融：接管人出售賜譽 不評論140億元售高銀中心 今復牌