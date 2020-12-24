恒指升223點，收報26,343點，成交金額1291億元。強勢股周二急挫後，沽盤並沒有大舉出現，反而普遍出現強力反彈；同時科技股也回升，尤其是京東（9618）及美團（3690）分別彈升5％及4％，恒指也成功守住了區間下限的26,000點。雖然近期有些利淡和變數，但年尾跌市不常見，今年餘下時間應能保持平穩。消費股依然強勢，頤海（1579）則相對落後，可候低吸納。

周二強勢股下跌，部分原因是美國加強制裁，任何在海外有業務的股份都捱沽，另有傳美國軍艦進入中國水域。特朗普快將卸任，無論有何舉動都無法持續，一切還是由拜登來定奪，對市場影響非常有限和短暫。特朗普在昨日亞洲時段表示或不簽署刺激法案，美股期貨曾跌0.5％，但之後也穩步回升。

現在市場焦點並非指數，而是主題動力股。美股有大量板塊和股份，以每天10％以上的速度上升，近兩星期累升50％以上的比比皆是，炒風非常熾熱。港股炒風沒那麼強，但也有很多遠勝大市的股份，光伏、風電等新能源；長汽（2333）、小米（1810）。最近也見此前很弱勢的微盟（2013）也大翻身，似乎再挑戰高位。

這種結構性牛市的原因，筆者覺得是流動性充裕，而大型股份則缺乏炒作藉口，例如業務前景和估值都難有驚喜，資金都不願高追。當大量資金追入中小型主題股，持續拉升又吸引更多資金追入，也就創造出當前直線拉升的局面。小米市值昨日首次步入1000億美元俱樂部，其主題是2021年付運量料強勁，如無意外，市值應會上試10,000億港元。走勢上，配股後升至30元關口整固多日後再升，按量度升幅大約可見36元至40元，與10,000億港元市值也脗合。

光伏炒作停不了 保利協鑫反覆向上

中國光伏裝機量明年勢必大增，光伏炒作停不了，昨日早市先是玻璃雙雄大升創新高，保利協鑫（3800）也回勇飈升14.5％。協鑫是否已調整完成？筆者不知，但這種投資者難以清楚理解的股份，炒作都是見步行步，當沽壓突然驟增，總得先行離場減持，回穩後買盤重臨，又可再搭順風車。若無法貼市的話，便只能小注當試運氣。走勢來看沒有太大問題，還是反覆向上格局，而11月下旬由0.4元起步，至今一直沿着50小時線走高，現時處於1.4元，可作為止蝕的參考。

頤海候低105元吸 博回升至高位

全球步入聖誔、除夕及農曆新年的假期氣氛，消費股整體表現向好，安踏（2020）、蒙牛（2319）、華潤啤酒（0291）齊創新高。相對落後的頤海有條件發力。

此前頤海股價持續下跌，筆者也不太清楚原因，可能是市場出了很多即食火鍋新品牌，可能是集團推出新產品，短期或拖累毛利率。無論如何，頤海在90元附近終於找到支持，並在90元至100元整固了近兩個月。近日開始轉強，昨日大升9.6%，已很久未見如此強勢，相信已成功築底並開始步入升浪。可候低於105元入市，博股價逐步回升至高位。

[張兆聰 還看今朝]