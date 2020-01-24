美國總統特朗普要求國會將紓困方案中對個人的直接援助款從600美元提高到2,000美元，眾議院議長佩洛西承諾迅速採取立法行動，美股向上，標指終止3連跌，道指高開31點成為全日低位，高位曾升277點。英國脫歐貿易談判達成協議框架，英鎊上漲。收市後，特朗普否決 已獲得國會多數票通過的國防政策法案，稱該法案未能包括關鍵的國家安全措施，是送給中國和俄羅斯的「禮物」。道期現升0.2%，標期升0.1%，納期升0.08%。

道瓊斯工業平均指數收漲114點，升幅0.39%，報30129點。標普500指數收漲2點，升幅0.08%，報3690點。納斯達克綜合指數收跌36點，或0.29%，報12771點。

高盛升2.54%，報256.45美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而salesforce，跌1.62%，報227.43元，拖低道指24點。

科技股方面，蘋果收市報130.96元，跌0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報1728.23元，升0.46%，亞馬遜收市報3185.27元，跌0.66%，Facebook收市報268.11元，升0.38%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.09%，報395點。德國DAX指數收漲1.27%，報13587點；法國CAC 40指數漲1.12%，報5527點；英國富時100指數收漲0.66%，報6495點。