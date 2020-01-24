759阿信屋母公司CEC國際控股（0759）公佈，截至10月底止中期收入按年升19.84%至10.83億元，毛利按年升0.32%至3.1億元。純利按年升195.7%至1499萬元，每股盈利2.25仙，不派中期息。

零售方面，期內收入按年升20.7%至10.43億元，佔總收入的96%。 毛利按年升11.2%至3.32億元，毛利率則按年跌2.8個百份點至31.8%。集團指，毛利率下跌是反映759阿信屋於疫情期間仍貫徹實施薄利多銷政策，縱然期內進口商品受多國匯率急升以及海運及空運運費急增帶來雙重影響，但仍努力維持商品的售價穩定。

集團續指出，期內需求增長主要為毛利率較低的糧食類商品，包括米糧、糧油雜貨以及蛋類等等，相反零食及休閑食品之需求未見增長。集團稱，期內內關閉9間分店，並另覓舖位新開5間分店，更指已選定3間新分店，並於2020年11月及12月開業。

期內前線人員薪酬支出為8286萬元，按年增9.6%，但透過控制成本，零售業務銷售及分銷費用下降2%。期內領取合共約4116萬元及「保就業計劃」支援款項，款項全按申請要求用於支付僱員薪金。

電子元件製造業務方面，期內全面關閉電源類線圈生產車間，包括變壓器組裝、錳鋅鐵氧體及相關塑料支架生產線。收入與去年相若，達3957.6萬元。毛利則虧損2226.4萬元，管理層期望下半年度的的毛利率能回復正常水平。

集團指，採取自行進口之進貨模式，各國供應商受到不同程度的疫情影響，供應隨時出現不穩，加上航運成本劇增和國際匯率波動，未來為零售業務帶來較多的挑戰。集團表示，於面對各種不確定性及不明朗因素下，759阿信屋會保持一貫薄利多銷的經營方針。

CEC國際控股業前收報0.81元，全日跌1.22%。

其他報道

瑞聲擬分拆誠瑞光學到內地上市

3香港推248元全新5G SIM月費計劃 可加購58元4.5G任用數據

澳門11月入境客逾63萬 按月增9.3%

年輕用戶「花唄」額遭調低 螞蟻集團：倡導更理性消費習慣

新世界今日回購290萬股涉逾億元 為今個月最多

中國明年1月起對883項商品減進口關稅

科指期貨獲准美國境內交易

數碼通5G網絡已超過95%人口覆蓋 覆蓋伸延至戶外行山徑

證監會：凍結中國北方證券三個客戶戶口 涉市場操控

鄧成波斥812萬元增持松齡

星島向員工發信 1月1日起每月放4天無薪假為期3個月

香港快運伙安達保險 推免費新冠病毒旅遊保險

富昌證券遭證監會譴責及罰款360萬元

孫煜獲中銀香港委任為副董事長兼總裁 辭去中行副行長

傳噴射飛航受疫情持續影響明年初改員工聘用條件