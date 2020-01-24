和記電訊（0215）旗下的3香港推出月費248元 的全新5G SIM月費計劃，每月20GB本地5G數據及3000分鐘本地通話時間，客戶更可加購58元，獲另外的4.5G任用本地數據。令月費248元5G 月費計劃升級為月費306元。

月費248元的5G SIM月費計劃為期24個月；月費306元的5G SIM月費計劃則為期36個月，更獲價值2000的手機現金券或豐澤現金券，以購買心水產品之用。

若客戶憑指定滙豐信用卡上台並選用以上任何一個5G 月費計劃，即享每月額外7GB 本地5G 數，令原本的20GB本地數據可升級至27GB。另外再獲首12個月的內地及澳門數據，每月為3GB；以及滙豐Reward+「賞付款」優惠。

3香港的5G Go Phone 會為iphone 即將推出的AirPods Max耳機，提供優先預留和折扣優惠服務。價值4599元的AirPods Max，5G Go Phone 會可以享有月供優惠，合共有三個月供計劃可選擇。每月供100元，合約期為36個；每月供120元，合約期為30個月；每月供150元，為期24個月。該三項的月費計劃均可享有999元的折扣優惠，令AirPods Max耳機以3600元的優惠價出售。

和記電訊收報1.18元，全日升0.855%，成交額為257萬元。

記者：陳麗歡

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